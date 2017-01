Farb-Voting ist entschieden: MQ Wien-Möbel werden heuer “twinnigrün”

Das Publikum hat sich bei der Entscheidung über die Farbe der MQ-Hofmöbel sich mit 52,23 Prozent für “twinnigrün” entschieden. Insgesamt nahmen 6.603 Personen am Voting teil. 24,06 Prozent stimmten dabei für “twinniorange” und 23,71% für “sportgummirot”.

Ab dem 22. März erhält das MQ neue Möbel

Am 22. März 2016 um 10 Uhr werden die Möbel Modell “MQ Viena” in der neuen Farbe im Rahmen eines Pressetermins der Öffentlichkeit präsentiert. Zudem wird es am Abend ein Konzert im Rahmen der Reihe “MQ Hofmusik” geben. Die Aufstellung der 64 neuen Möbel in “twinnigrün” erfolgt am 22. März im MQ-Haupthof. In den MQ-Nebenhöfen werden zusätzlich 16 Möbel in der bisherigen Farbe “mermaid” zum Entspannen und Relaxen einladen.

MQ-Hofmöbel im Ab-Hof-Verkauf

Für alle die sich ein Stück MQ für den eigenen Garten oder die Terrasse sichern wollen, werden 48 Stück der bisherigen Möbel um EUR 600 zum Verkauf angeboten. Interessierte können sich ab März unter diesem Link für ein Möbel anmelden und sich über die Details informieren.