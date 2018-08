Explosion in Loosdorf: Drei Personen teils schwer verletzt

Montagnachmittag kam es in einer Wohnung in Loosdorf zu einer Explosion. Drei Personen wurden verletzt, ein Mann musste mit schweren Brandverletzungen ins Wiener AKH geflogen werden.

Bei einer Explosion in einer Wohnung in Loosdorf (Bezirk Melk) sind am Montagnachmittag drei Männer teils schwer verletzt worden. Zwei von ihnen wurden in Krankenhäuser transportiert, teilten die Polizei und das Rote Kreuz fest.