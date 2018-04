Ex-Freundin beim Wohnungsauszug gewürgt: Polizeieinsatz in Wien-Döbling

Die trennung des Paares endete in einem Polizeieinsatz und einer Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und Körperverletzung. Auslöser war das Geständnis einer 23-jährigen Frau gegenüber ihrem zehn Jahre älteren Ex-Freund, während der Beziehung nicht treu gewesen zu sein. Der Mann reagierte darauf mit Gewalt.

Wohnungsauszug endete mit Polizeieinsatz in Wien-Döbling

Wie Polizeisprecher Daniel Fürst am Samstag berichtete, konnte die Situation beruhigt werden, die Frau verließ die Wohnung in Wien-Döbling noch am Abend. Davor soll der Verdächtige die 23-Jährige gewürgt, zu Boden geworfen und mit dem Umbringen bedroht haben. Der 33-Jährige zeigte sich gegenüber den Beamten des Stadtpolizeikommandos Döbling geständig, seine Ex-Freundin geschlagen zu haben, die Bedrohung bestritt er allerdings.

Schrotflinten und Säbel sichergestellt