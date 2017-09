Europa League 2017/18: Spielplan, Ergebnisse und Tabellen der Gruppenphase

Wieder einmal geht die Champions League ohne Klub aus Österreich über die Bühne, dafür haben es mit Meister Red Bull Salzburg und Vizemeister Austria Wien immerhin zwei ÖFB-Vereine in den Hauptbewerb der Europa League geschafft.

Dort gehen auch in dieser Saison wieder 48 Mannschaften an den Start. In der Vorrunde treten diese in zwölf Vierergruppen an, die beiden besten Teams jedes Pools qualifizieren sich für die K.o.-Phase, die mit dem Sechzehntelfinale beginnt.

Das Endspiel der Europa-League-Saison 2017/18 findet am 16. Mai 2018 im Stade des Lumières im französischen Lyon statt.

Gruppe A

Villarreal CF (Spanien), Maccabi Tel Aviv (Israel), FK Astana (Kasachstan) und Slavia Prag (Tschechien).

14.09.2017 Villarreal CF

– FK Astana

-:- 14.09.2017 Slavia Prag

– Maccabi Tel Aviv

-:- 28.09.2017 FK Astana

– Slavia Prag

-:- 28.09.2017 Maccabi Tel Aviv

– Villarreal CF

-:- 19.10.2017 FK Astana

– Maccabi Tel Aviv

-:- 19.10.2017 Villarreal CF

– Slavia Prag

-:- 2.11.2017 Maccabi Tel Aviv

– FK Astana

-:- 2.11.2017 Slavia Prag

– Villarreal CF

-:- 23.11.2017 FK Astana

– Villarreal CF

-:- 23.11.2017 Maccabi Tel Aviv

– Slavia Prag

-:- 7.12.2017 Slavia Prag

– FK Astana

-:- 7.12.2017 Villarreal CF

– Maccabi Tel Aviv

-:-

Pl Sp T P Mannschaft 1. 0 +0 0 Villarreal CF

2. 0 +0 0 Maccabi Tel Aviv

3. 0 -0 0 FK Astana 4. 0 -0 0 Slavia Prag

Gruppe B

Dynamo Kiew (Ukraine), Young Boys Bern (Schweiz), Partizan Belgrad (Serbien), KF Skënderbeu (Albanien).

14.09.2017 Young Boys Bern

– Partizan Belgrad

-:- 14.09.2017 Dynamo Kiew

– KF Skënderbeu

-:- 28.09.2017 KF Skënderbeu

– Young Boys Bern

-:- 28.09.2017 Partizan Belgrad

– Dynamo Kiew

-:- 19.10.2017 Dynamo Kiew

– Young Boys Bern -:- 19.10.2017 KF Skënderbeu

– Partizan Belgrad

-:- 2.11.2017 Young Boys Bern

– Dynamo Kiew

-:- 2.11.2017 Partizan Belgrad

– KF Skënderbeu

-:- 23.11.2017 Partizan Belgrad

– Young Boys Bern

-:- 23.11.2017 KF Skënderbeu

– Dynamo Kiew

-:- 7.12.2017 Young Boys Bern

– KF Skënderbeu

-:- 7.12.2017 Dynamo Kiew

– Partizan Belgrad

-:-

Pl Sp T P Mannschaft 1. 0 +0 0 Dynamo Kiew

2. 0 +0 0 Young Boys Bern

3. 0 -0 0 Partizan Belgrad 4. 0 -0 0 KF Skënderbeu

Gruppe C

Sporting Braga (Portugal), Ludogorets Rasgard (Bulgarien), TSG 1899 Hoffenheim (Deutschland) und Istanbul Başakşehir (Türkei).

14.09.2017 1899 Hoffenheim

– Sporting Braga

-:- 14.09.2017 Başakşehir FK

– Ludogorets

-:- 28.09.2017 Ludogorets

– 1899 Hoffenheim

-:- 28.09.2017 Sporting Braga

– Başakşehir FK

-:- 19.10.2017 1899 Hoffenheim

– Başakşehir FK

-:- 19.10.2017 Sporting Braga

– Ludogorets

-:- 2.11.2017 Başakşehir FK

– 1899 Hoffenheim

-:- 2.11.2017 Ludogorets

– Sporting Braga

-:- 23.11.2017 Sporting Braga

– 1899 Hoffenheim

-:- 23.11.2017 Ludogorets

– Başakşehir FK

-:- 7.12.2017 1899 Hoffenheim

– Ludogorets

-:- 7.12.2017 Başakşehir FK

– Sporting Braga

-:-

Pl Sp T P Mannschaft 1. 0 +0 0 Sporting Braga

2. 0 +0 0 Ludogorets Rasgard

3. 0 -0 0 TSG 1899 Hoffenheim 4. 0 -0 0 Istanbul Başakşehir

Gruppe D

AC Milan (Italien), Austria Wien (Österreich), HNK Rijeka (Kroatien) und AEK Athen (Griechenland).

14.09.2017 Austria Wien

– AC Milan

-:- 14.09.2017 HNK Rijeka

– AEK Athen

-:- 28.09.2017 AC Milan – HNK Rijeka

-:- 28.09.2017 AEK Athen

– Austria Wien

-:- 19.10.2017 AC Milan

– AEK Athen

-:- 19.10.2017 Austria Wien

– HNK Rijeka

-:- 2.11.2017 AEK Athen

– AC Milan

-:- 2.11.2017 HNK Rijeka

– Austria Wien

-:- 23.11.2017 AC Milan

– Austria Wien

-:- 23.11.2017 AEK Athen

– HNK Rijeka

-:- 7.12.2017 HNK Rijeka

– AC Milan

-:- 7.12.2017 Austria Wien

– AEK Athen

-:-

Pl Sp T P Mannschaft 1. 0 +0 0 AC Milan

2. 0 +0 0 Austria Wien

3. 0 -0 0 HNK Rijeka 4. 0 -0 0 AEK Athen

Gruppe E

Olympique Lyon (Frankreich), Everton FC (England), Atalanta Bergamo (Italien) und Apollon Limassol (Zypern).

14.09.2016 Apollon Limassol

– Olympique Lyon

-:- 14.09.2016 Atalanta

– Everton FC

-:- 28.09.2016 Everton FC

– Apollon Limassol

-:- 28.09.2016 Olympique Lyon

– Atalanta

-:- 19.10.2016 Atalanta

– Apollon Limassol

-:- 19.10.2016 Everton FC

– Olympique Lyon

-:- 2.11.2016 Apollon Limassol

– Atalanta

-:- 2.11.2016 Olympique Lyon

– Everton FC

-:- 23.11.2016 Olympique Lyon

– Apollon Limassol

-:- 23.11.2016 Everton FC

– Atalanta

-:- 7.12.2016 Apollon Limassol

– Everton FC

-:- 7.12.2016 Atalanta

– Olympique Lyon

-:-

Pl Sp T P Mannschaft 1. 0 +0 0 Olympique Lyon

2. 0 +0 0 Everton FC

3. 0 -0 0 Atalanta Bergamo 4. 0 -0 0 Apollon Limassol

Gruppe F

FC Kopenhagen (Dänemark), Lokomotive Moskau (Russland), Sheriff Tiraspol (Moldawien) und Fastav Zlín (Tschechien).

14.09.2017 Fastav Zlín

– Sheriff Tiraspol

-:- 14.09.2017 FC Kopenhagen

– Lok. Moskau

-:- 28.09.2017 Lok. Moskau

– Fastav Zlín

-:- 28.09.2017 Sheriff Tiraspol

– FC Kopenhagen

-:- 19.10.2017 Fastav Zlín

– FC Kopenhagen

-:- 19.10.2017 Sheriff Tiraspol

– Lok. Moskau

-:- 2.11.2017 FC Kopenhagen

– Fastav Zlín

-:- 2.11.2017 Lok. Moskau

– Sheriff Tiraspol

-:- 23.11.2017 Sheriff Tiraspol

– Fastav Zlín

-:- 23.11.2017 Lok. Moskau

– FC Kopenhagen

-:- 7.12.2017 Fastav Zlín

– Lok. Moskau

-:- 7.12.2017 FC Kopenhagen

– Sheriff Tiraspol

-:-

Pl Sp T P Mannschaft 1. 0 +0 0 FC Kopenhagen

2. 0 +0 0 Lokomotive Moskau

3. 0 -0 0 Sheriff Tiraspol 4. 0 -0 0 Fastav Zlín

Gruppe G

Viktoria Pilsen (Tschechien), Steaua Bukarest (Rumänien), Hapoel Be’er Sheva (Israel) und FC Lugano (Schweiz).

14.09.2017 H. Be’er Sheva

– FC Lugano

-:- 14.09.2017 Steaua Bukarest

– Viktoria Pilsen

-:- 28.09.2017 FC Lugano

– Steaua Bukarest

-:- 28.09.2017 Viktoria Pilsen

– H. Be’er Sheva

-:- 19.10.2017 FC Lugano

– Viktoria Pilsen

-:- 19.10.2017 H. Be’er Sheva

– Steaua Bukarest

-:- 2.11.2017 Viktoria Pilsen

– FC Lugano

-:- 2.11.2017 Steaua Bukarest

– H. Be’er Sheva

-:- 23.11.2017 FC Lugano

– H. Be’er Sheva

-:- 23.11.2017 Viktoria Pilsen

– Steaua Bukarest

-:- 7.12.2017 Steaua Bukarest

– FC Lugano

-:- 7.12.2017 H. Be’er Sheva

– Viktoria Pilsen

-:-

Pl Sp T P Mannschaft 1. 0 +0 0 Viktoria Pilsen

2. 0 +0 0 Steaua Bukarest

3. 0 -0 0 Hapoel Be’er Sheva 4. 0 -0 0 FC Lugano

Gruppe H

Arsenal FC (England), BATE Borisov (Bulgarien), 1. FC Köln (Deutschland) und Roter Stern Belgrad (Serbien).

14.09.2017 Arsenal FC

– 1. FC Köln

-:- 14.09.2017 Roter Stern

– BATE Borisov

-:- 28.09.2017 1. FC Köln

– Roter Stern

-:- 28.09.2017 BATE Borisov

– Arsenal FC

-:- 19.10.2017 BATE Borisov

– 1. FC Köln

-:- 19.10.2017 Roter Stern

– Arsenal FC

-:- 2.11.2017 1. FC Köln

– BATE Borisov

-:- 2.11.2017 Arsenal FC

– Roter Stern

-:- 23.11.2017 1. FC Köln

– Arsenal FC

-:- 23.11.2017 BATE Borisov

– Roter Stern

-:- 7.12.2017 Roter Stern

– 1. FC Köln

-:- 7.12.2017 Arsenal FC

– BATE Borisov

-:-

Pl Sp T P Mannschaft 1. 0 +0 0 Arsenal FC

2. 0 +0 0 BATE Borisov

3. 0 -0 0 1. FC Köln 4. 0 -0 0 Roter Stern Belgrad

Gruppe I

Red Bull Salzburg (Österreich), Olympique Marseille (Frankreich), Vitória Guimarães (Portugal) und Konyaspor (Türkei).

14.09.2017 Ol. Marseille

– Konyaspor

-:- 14.09.2017 Vit. Guimarães

– RB Salzburg

-:- 28.09.2017 Konyaspor

– Vit. Guimarães

-:- 28.09.2017 RB Salzburg

– Ol. Marseille

-:- 19.10.2017 Konyaspor

– RB Salzburg

-:- 19.10.2017 Ol. Marseille

– Vit. Guimarães

-:- 2.11.2017 RB Salzburg

– Konyaspor

-:- 2.11.2017 Vit. Guimarães

– Ol. Marseille

-:- 23.11.2017 Konyaspor

– Ol. Marseille

-:- 23.11.2017 RB Salzburg

– Vit. Guimarães

-:- 7.12.2017 Vit. Guimarães

– Konyaspor

-:- 7.12.2017 Ol. Marseille

– RB Salzburg

-:-

Pl Sp T P Mannschaft 1. 0 +0 0 Red Bull Salzburg

2. 0 +0 0 Olympique Marseille

3. 0 -0 0 Vitória Guimarães 4. 0 -0 0 Konyaspor

Gruppe J

Atheltic Bilbao (Spanien), Herta BSC (Deutschland), Zorya Luhansk (Ukraine) und Östersunds FK (Schweden).

14.09.2017 Hertha BSC

– Athletic Bilbao

-:- 14.09.2017 Zorya Luhansk

– Östersunds FK

-:- 28.09.2017 Athletic Bilbao

– Zorya Luhansk

-:- 28.09.2017 Östersunds FK

– Hertha BSC

-:- 19.10.2017 Östersunds FK

– Athletic Bilbao

-:- 19.10.2017 Zorya Luhansk

– Hertha BSC

-:- 2.11.2017 Athletic Bilbao

– Östersunds FK

-:- 2.11.2017 Hertha BSC

– Zorya Luhansk

-:- 23.11.2017 Athletic Bilbao

– Hertha BSC

-:- 23.11.2017 Östersunds FK

– Zorya Luhansk

-:- 7.12.2017 Zorya Luhansk

– Athletic Bilbao

-:- 7.12.2017 Hertha BSC

– Östersunds FK

-:-

Pl Sp T P Mannschaft 1. 0 +0 0 Athletic Bilbao

2. 0 +0 0 Hertha BSC

3. 0 -0 0 Zorya Luhansk 4. 0 -0 0 Östersunds FK

Gruppe K

Lazio Rom (Italien), OGC Nizza (Frankreich), Zulte Waregem (Belgien) und Vitesse Arnheim (Niederlande).

14.09.2017 Vitesse Arnheim

– Lazio Rom

-:- 14.09.2017 Zulte Waregem

– OGC Nizza

-:- 28.09.2017 Lazio Roma

– Zulte Waregem

-:- 28.09.2017 OGC Nizza

– Vitesse Arnheim

-:- 19.10.2017 OGC Nizza

– Lazio Rom

-:- 19.10.2017 Zulte Waregem

– Vitesse Arnheim

-:- 2.11.2017 Lazio Rom

– OGC Nizza

-:- 2.11.2017 Vitesse Arnheim

– Zulte Waregem

-:- 23.11.2017 Lazio Rom

– Vitesse Arnheim

-:- 23.11.2017 OGC Nizza

– Zulte Waregem

-:- 7.12.2017 Zulte Waregem

– Lazio Rom

-:- 7.12.2017 Vitesse Arnheim

– OGC Nizza

-:-

Pl Sp T P Mannschaft 1. 0 +0 0 Lazio Rom

2. 0 +0 0 OGC Nizza

3. 0 -0 0 Zulte Waregem 4. 0 -0 0 Vitesse Arnheim

Gruppe L

Zenit St. Petersburg (Spanien), Real Sociedad (Spanien), Rosenborg Trondheim (Norwegen), und Vardar Skopje (Mazedonien).

14.09.2017 Real Sociedad

– Rosenborg BK

-:- 14.09.2017 Vardar Skopje

– Zenit

-:- 28.09.2017 Zenit

– Real Sociedad

-:- 28.09.2017 Rosenborg BK

– Vardar Skopje

-:- 19.10.2017 Vardar Skopje

– Real Sociedad

-:- 19.10.2017 Zenit

– Rosenborg BK

-:- 2.11.2017 Real Sociedad

– Vardar Skopje

-:- 2.11.2017 Rosenborg BK

– Zenit

-:- 23.11.2017 Rosenborg BK

– Real Sociedad

-:- 23.11.2017 Zenit

– Vardar Skopje

-:- 7.12.2017 Real Sociedad

– Zenit

-:- 7.12.2017 Vardar Skopje

– Rosenborg BK

-:-