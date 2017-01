Erwin Pröll tritt als Landeshauptmann zurück: Die besten Twitter-Reaktionen

Zu Ehren Erwin Prölls werden heute in ganz Niederösterreich Haarkränze niedergelegt. #Proell

#Pröll wenn jetzt noch der Onkel Michi in Wien in die Pensi geht, könnens gemeinsam an Spritzwein im Schrebergarten zwitschern. pic.twitter.com/6oSvWOkXtt

— (T)Rainer (@favianis) 17. Januar 2017