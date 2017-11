Erstickungsgefahr: Spielwarenhändler Vedes ruft Holzrollbahn zurück

Diese Holzrollbahn mit drei Rollfahrzeugen wird zurückgerufen. - © Vedes

Der Spielwarenhändler Vedes hat eine Holzrollbahn mit drei Rollfahrzeugen der Marke “SpielMaus Holz” zurückgerufen, da sich die Räder und Achsen von den Autos lösen können und diese Teile von Kleinkindern verschluckt werden könnten, was ein Erstickungsrisiko beinhaltet, so die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Montag.