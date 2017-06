Erstes Wiener Burger Festival lädt drei Tage lang an den Copa Beach ein

Ob Klassisch, Pulled Pork, Chicken, Vegetarisch oder Vegan – das 1. Burger Festival in Wien verspricht, keine Wünsche offenzulassen. Das Event rund um schmackhafte Burger und Co. lädt von 7. bis 9. Juli 2017 an den neu gestalteten Copa Beach, die ehemaligen Copa Cagrana, in Wien-Donaustadt. Die Kür zum besten Burger der Stadt steht dabei ebenso bevor wie jede Menge schmackhafte kreativ kreierte Fleischlaberl.

Erstes Wiener Burger Festival

CopaBeach, 1220 Wien

7.7.2017 – 12:00-21:00 Uhr

8.7.2017 – 12:00-21:00 Uhr

9.7.2017 – 12:00-19:00 Uhr

Mehr zum ersten Wiener Burger Festival lesen Sie auf der Facebook-Seite zum Event.

