Erster Mottomarkt am Naschmarkt widmet sich Wiener Schmankerln

Zusätzlich zum bunten Naschmarktgeschehen präsentieren entlang der Rechten Wienzeile verschiedene Wiener Unternehmen beim 1. Mottomarkt zum Ende der Woche ihre Waren:

Ottakringer Biere

Lebkuchen,Konfekt und andere Süßigkeiten von Kammerer

Senf- und Essigspezialitäten von Mautner Markhof

Krapfen und Feinbackwaren von Groissböck

Fleischbrotaufstrich im Glas und Sirupe von der Einmacherin

Honig vom Wiener Imkerlandesverband

Knabberkerne von derKern

Chili und verschiede Chiliprodukte vom Chiliprofi

Wiener Gemüse, Wiener Obst und Obstsäfte vom Schottenhof

Schneckengulasch oder auch Schneckenragout vom Schneckenhof Gugumuck

Wiener Zuchtpilze von Hut und Stiel

Wiener Rumliköre von Old-Judge-Spirits

Edelbrände von Invivo Spirits

Torten und Cookies von der Süßen

Wiener Seifenprodukte von Machma

Insekten von einem Wiener Unternehmen

Monatlicher Mottomarkt am Wiener Naschmarkt

Begleitet wird das Treiben täglich von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr mit Wiener Musik von den 16er Buam und Zuckergoscherl. “Ich freue mich über diese Initiative des Marktamtes. Der Mottomarkt bietet kleinen, innovativen Unternehmen die Chance, ihre Produkte einem breitem Publikum auf dem Naschmarkt anzubieten. Und für die KundInnen des Marktes gibt es eine attraktive Erweiterung des Angebots. Eine schöne Idee, von der alle profitieren”, so Stadträtin Ulli Sima. “Der Naschmarkt ist etwas ganz besonders. Das vielfältige Angebot findet man in keinem Supermarkt. Die monatlichen Mottomärkte bieten zusätzlich noch ein kulturelles Rahmenprogramm. Die BesucherInnen können am Naschmarkt eine schöne Zeit verbringen und noch mehr genießen”, ergänzt Markus Rumelhart, Bezirksvorsteher in Wien-Mariahilf.

Ab sofort bis Oktober wird es monatlich einen Mottomarkt am Naschmarkt geben. Demnächst angedacht sind u.a. die Themen Muttertag, Kinder und Erntedank. Standplatzbewerbungen werden von der Magistratsabteilung 59 entgegen genommen.

(Red.)