Erster Kunst- und Bildermarkt in der METAStadt Wien

In der METAStadt wird heute erstmals auch Kunst ausgestellt. - © METAStadt

Künstler und Kunstbegeisterte treffen sich am Sonntag, 8. April in der METAStadt im 22. Bezirk in Wien. Neben dem METAMarkt-Flohmarkt setzt die METAStadt damit einen neuen Akzent. Geöffnet ist der Kunst- und Bildermarkt von 07:00 – 14:00 Uhr.