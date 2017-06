Erneut Giftköder-Attacke in Wien: Rattengift ausgestreut

Der Verein “Tierfreunde Österreich” warnte am Freitag erneut vor einer Giftköder-Attacke auf Hunde in Wien. “Am Donnerstag, 22. Juni, wurde in 1120 Wien (Bereich Stegmayergasse 92-98) Rattengift ausgestreut, an dem Hunde qualvoll verenden können”, so der Verein in einer Aussendung.

Die Anzahl der Vergiftungsattacken auf Hunde hat in den letzten Monaten österreichweit stark zugenommen. Österreichs Club für Haustierhalter appelliert daher an alle Hundehalter, beim Spaziergang achtsam zu sein. “Wir bitten alle Tierhalter um absolute Vorsicht und darum, verdächtige Funde der Polizei oder der MA60 unter der Nummer 0140008060 zu melden”, so die Warnung.

Vermehrt Giftköder-Attacken auf Hunde in Wien

In den letzten Monaten fanden Hundebesitzer immer häufiger mit Rasierklingen gespickte Fleischstücke oder “Leckerlis”, die mit Rattengift oder Schneckenkorn versetzt wurden in der Nähe von Hundezonen.

Um die Vierbeiner bestmöglich vor Giftköder-Attacken zu schützen, haben die “Tierfreunde Österreich” in Kooperation mit giftwarnung.info einen innovativen Giftköder-Alarm entwickelt. Der kostenlose WhatsApp-Service setzt Hundehalter stets über aktuelle Giftköderfunde in Kenntnis, Warnungen kommen schnellstmöglich und ohne Umwege direkt aufs Smartphone. Alle Infos dazu hier.