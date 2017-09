Entscheidung um Anti-Terror-Mauer-Alternative: Zusätzliche Poller statt Mauer

Zusätzliche Poller statt der Anti-Terror-Mauer sollen nun kommen - © APA

Der Entschluss ist gefallen: Statt einer Mauer werden zusätzliche Poller für die Sicherheit am Ballhausplatz in Wien sorgen. Darauf hätten sich Bundeskanzleramt und Präsidentschaftskanzlei geeinigt, sagte ein Kanzleramtssprecher am Montag. Zuvor fand eine Beamtensitzung unter Einbindung von Innenministerium, Bundesimmobiliengesellschaft, der Stadt Wien sowie der Baufirma statt.