Gleich an 84 der 290 Messstation in ganz Österreich wurde die 20-Grad-Marke überschritten, berichtet UBIMET am Dienstag per Aussendung. Am wärmsten war es dabei im niederösterreichischen Waidhofen an der Ybbs mit 23,6 Grad. In der Wiener Innenstadt wurden 20,1 Grad gemessen. Sieben der neun Bundesländer schafften die 20-Grad-Hürde am Dienstag, nur Tirol und Kärnten verfehlten das Ziel um wenige Zehntel Grad.

