Eiskratzer bereithalten: Erste Frostnacht in Wien erwartet

Die kommende Nacht wird laut dem Wetterdienst UBIMET die bislang kälteste Nacht des Herbstes. Verbreitet sinken die Temperaturen bei klarem Himmel und windschwachen Verhältnissen unter den Gefrierpunkt. Die Tiefstwerte liegen Mittwochfrüh meist bei minus 2 bis minus 12 Grad, in schneebedeckten Alpentälern – etwa in Tirol und Salzburg – ist sogar sehr strenger Frost von bis zu minus 15 Grad möglich. Die nächsten Tage bringen typisches Novemberwetter mit Temperaturen, die der Jahreszeit entsprechen.

Der Winter zeigt in der Nacht auf Mittwoch zum ersten Mal österreichweit seine Krallen. Bei klarem Himmel und wenig Wind gehen die Temperaturen stark zurück. Auch in den flachen Regionen muss man zum ersten Mal in diesem Herbst verbreitet mit Frost rechnen. Die Temperaturen sinken bis Mittwochfrüh vielerorts auf minus 2 bis minus 12 Grad, in manchen höher gelegenen und schneebedeckten Alpentälern sind sogar minus 15 Grad nicht ausgeschlossen.

“Die Kältepole werden in Tirol das Tannheimer Tal, der Raum Seefeld und das Defereggental sein. In Salzburg wird es im Lungau am kältesten”, sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

Frostige Temperaturen in Wien erwartet

Aber auch in den in diesem Herbst bislang frostfreien Regionen wie dem Donauraum, im östlichen Flachland sowie im Nordburgenland muss man verbreitet mit leichtem, örtlich sogar mäßigem Frost rechnen. Hier gehen die Temperaturen meist auf minus 1 bis minus 5 Grad zurück. “Damit ist es nun auch im Flachland allerhöchste Zeit, empfindliche Pflanzen einzuwintern oder zu schützen und den Eiskratzer griffbereit zu haben”, so Spatzierer. “Noch einmal knapp frostfrei bleiben kann es allerdings in der Wiener Innenstadt sowie in der niederösterreichischen Thermenregion.”

In den nächsten Tagen geht es mit unspektakulärem Novemberwetter weiter. Am Mittwoch zeigt sich bei maximal 2 bis 7 Grad in weiten Landesteilen die Sonne. Der Donnerstag und Freitag bringen hingegen in der gesamten Süd- und Osthälfte trübes Novemberwetter. Die Sonne beschränkt sich meist auf die Regionen von Vorarlberg bis in die westliche Obersteiermark, am Freitag verdichten sich im Tagesverlauf die Wolken aber auch hier.

Die Temperaturen steigen tagsüber auf 2 bis 9 Grad, wobei es in mittleren Lagen im Westen am mildesten wird. Der nächste Neuschnee bis in die Täler kündigt sich am Wochenende an.