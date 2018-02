Auch Sibylle Rauch wird den Wiener Opernball 2018 besuchen. - © APA (Sujet)

Der ehemalige “Eis am Stiel”-Star Sibylle Rauch kündigte an, den Wiener Opernball in diesem Jahr zu besuchen. “Ich freue mich, dass mein Mädchentraum, einmal am Opernball gewesen zu sein, in Erfüllung geht”, hieß es per Aussendung.