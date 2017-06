Einsatzkräfte in Nickelsdorf: Bisher ruhiger Verlauf am Festival

“Das Nova Rock läuft bis dato sehr friedlich, sehr gesittet, sehr ruhig ab”, berichtete Horvath. 29 Patienten wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Kittsee gebracht. Dabei habe es sich vorwiegend um röntgentechnische Abklärungen und um Wunden, die im Spital versorgt werden mussten, gehandelt.

“Die meisten Patienten konnten aber wieder aufs Nova Rock-Gelände entlassen werden”, schilderte Horvath. Die Besucher seien sehr zuvorkommend und würden die Hilfe gerne annehmen.

Nova Rock: Bisher ruhiger Verlauf

In den meisten Fällen sind Hitzeerschöpfung, Sonnenbrand und Dehydration – weil zu wenig Wasser getrunken wird – Grund für eine medizinische Versorgung. Dabei handle es sich um Erkrankungen, die man relativ schnell in den Sanitätshilfsstellen versorgen könne, meinte Horvath: “Nach einer Infusion geht es den Patienten natürlich wieder bei weitem besser”.

Auch bei der Polizei beobachtet man bisher einen ruhigen Verlauf des Festivals. Am späten Vormittag befanden sich bereits knapp 50.000 Menschen am Nova Rock-Gelände. Bisher habe es relativ wenige Anzeigen gegeben, etwa gegen Alkohol- oder Drogenlenker, so Daniela Landauer von der Landespolizeidirektion Burgenland. Die Ankündigung von Kontrollen durch die Polizei habe offenbar dazu geführt, “dass die Besucher das Auto stehen lassen und da bleiben.”

(APA)