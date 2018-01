Ederer wird als ÖBB-Aufsichtsratschefin abgelöst: “Nehme Veränderung zur Kenntnis”

“Meine Aufsichtsratsperiode hätte noch zwei Jahre länger gedauert. Aber der Minister will eine Veränderung und das habe ich so zur Kenntnis genommen”, so Ederer zum “Kurier” bezüglich ihrer Ablöse. Als Nachfolger gelte Arnold Schiefer als sicher, schreiben “Kurier” und “Standard”. Nur wann die Hauptversammlung stattfindet, bei der der Wechsel vollzogen wird, ist noch unklar.

Ederer-Ablöse: Zeitpunkt noch nicht fixiert

Der “Kurier” geht von Anfang Mai aus, der “Standard” nennt unter Berufung auf “mit ÖBB und Ministerium vertraute Personen” den 2. Februar und zitiert zugleich den Ministersprecher damit, dass noch nichts fix sei. Am Freitag solle es mit dem Koalitionspartner ÖVP dazu ein Gespräch geben. Schiefer mache Druck auf Hofer, um an die Spitze der ÖBB zu kommen, hat der “Kurier” aus FPÖ-Kreisen gehört, Schiefer gelte aber auch als “heißer Tipp für den Vorstand des Verbund-Konzerns”.

Laut “Standard” sollen abgesehen von Ederer auch die Aufsichtsratsmitglieder Gertrude Tumpel-Gugerell (ehemals Nationalbank), Rechtsanwalt Leopold Specht (ein Vertrauter von Exkanzler Alfred Gusenbauer) und Consulter Herbert Willerth (früher Borealis) “in Bahnkreisen als Ablösekandidaten gelten”.

(APA/Red)