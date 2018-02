Dschungelcamp Tag 14: Daniele brilliert in der Prüfung & Matthias muss gehen

Die ausgefuchste Tina bringt Zigaretten

“Ich muss leider heute strenger sein. Ich bin Teamchefin und es gab schon wieder irgendwelche Regelverstöße. Deswegen bitte ich euch, euch endlich an die Regeln zu halten. Wir müssen einfach schlauer sein. Kein Wort mehr über Interviews”, meint Tina streng. Danach zieht sie zwei Packungen Zigaretten aus ihrer Weste und die Freude ist groß. “Nein, ehrlich?”, fragt Daniele geschockt. “Meine erste Zigarette nach vier Tagen”, jubelt er weiter

Daniele in der Dschungelprüfung

Daniele muss diesmal alleine zur Dschungelprüfung antreten. Bei der Prüfung handelt es sich um jene, die Matthias an Tag drei verweigerte. Unter Wasser muss Daniele in zahlreiche Kammern nach den fünf Sternen tauchen. Mitd en Worten “Scheiss drauf” geht’s dann auch schon los. Zehn Minuten hat Daniele für die Prüfung Zeit. In den Kammern trifft er auf Flusskrebse, Spinnen, Pythons, Krokodile, Aale und Krabben. Bravourös meistert er die Prüfung sogar in nur acht Minuten und freut sich überschwänglich.

Rückkehr von der Dschungelprüfung

Es ist ja schon eine kleine Dschungel-Tradition, dass die Prüflinge ihre Mitcamper bei der Rückkehr aufs Korn nehmen. Fünf-Sterne-Daniele hält an der Tradition fest und täuscht mit Pokerface und viel Dramatik alle. „Ich habe die gleiche Prüfung gehabt wie du“, erklärt er todtraurig-spielend. „Ich bin in Panik geraten und dann mussten sie mich rausholen mit zwei Tauchern! Heftig. Ich habe keine Luft mehr bekommen, die mussten die Scheibe links einschlagen. Die war krass die Prüfung. Ich habe alles probiert, habe mir den Arsch aufgerissen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben kurz gedacht, ich sterbe. Tut mir so leid, Mann. Ich dachte echt ich sterbe, Mann”. Jedes Wort wird Daniele geglaubt. Tina ist voller Mitleid: „Du siehst auch sehr blass aus!“ Matthias hört vor allem voller Genugtuung zu, jetzt, da klar ist, dass er nicht alleine der Versager bei dieser Prüfung war: „Siehst du! Diese Prüfung ist furchtbar! Ich habe ja schon Panik gekriegt, als ich nur im Wasser war.“ Doch dann steht Daniele auf und verkündet völlig ausrastend: „Umso stolzer bin ich, dass ich es probiert habe und am Schluss FÜNF STERNE ABKASSIERT HAB‘, MANN!“ Tina lacht entrüstet: „Das gibt es doch nicht – also so was Freches!“ Matthias fand die schauspielerische Leistung eher nicht so prickelnd.

Schatzsuche „Dschungel Pantomime“

Matthias und Tina ziehen los zur Schatzsuche. Besonders Tina freut sich: „Endlich komme ich auch mal raus hier!“ Pantomime steht auf dem Programm: Mit weiß geschminkten Gesichtern und in hautengen, schwarzen Anzügen müssen sie gegenseitig Begriffe wie „Frauenarzt“, „Toilettenspülung“, „Mehlwurm“, „Intimpiercing“, „High Society“ aber auch Personen wie „Daniele“, „Matthias“, „Tina“ oder „Dr. Bob“ erraten. Mit Erfolg. Tina und Matthias erraten genügend Begriffe in den vorgegebenen 15 Minuten und können die Schatztruhe mit ins Camp nehmen.

Wie viele Männer stehen laut einer internationalen Studie auf große Brüste?

A) 53,5 Prozent

B) 35,3 Prozent

„In meinem Freundeskreis ist es eher mehr Po. Brust ist da eher Nebensache. Ich bin auch eher für mehr Po“, erklärt David. Daniele überlegt: „53,5 Prozent sind einfach zu viel. Das ist ja die Hälfte der Männer. Das glaube ich nicht!“ Die Anderen stimmen zu und so wählen sie Antwort B. Und die ist richtig! Als Belohnung gibt es ein kleines Glas mit löslichem Kaffee! Der Jubel ist groß. „Dann machen wir uns jetzt erst Mal schön einen Kaffee!“, so Daniele.

Matthias Mangiapane wird aus dem Dschungelcamp gewählt

Die wenigsten Anrufer hatte Matthias und so muss er das Camp am 14. Tag verlassen. “Oh Gott, jaaa! Ich krieg meinen Champagner. Oh geil. Ich kann heim”, freut sich Matthias überschwänglich, während er sich von seinen Mitcampern verabschiedet. Damit bleiben Jenny, Tina, David und Daniele im Dschungelcamp.

