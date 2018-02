Dschungelcamp Tag 13: Daniele und Matthias erleiden ein “Tunnel-Trauma”

In wenigen Tagen steht das Finale des Dschungelcamps 2018 auf dem Programm. Die Leiden des Matthias M. gehen weiter und auch Tina ist am Ende ihrer Kräfte angekommen. Doch die Zuschauer wollen sie einfach nicht nach Hause gehen lassen.

Matthias und Daniele im “Tunnel-Trauma”

Matthias und Daniele wurden zur Dschungelprüfung gewählt. Zwei identische, enge Tunnel führen durch einen Berg. In einen Tunnel fällt Licht, der andere ist stockdunkel. Und auch die tierischen Bewohner sind in den unteririschen Gängen nicht gleich. In der Finsternis haben sich unzählige Schlammkrabben angesiedelt, 140 Ratten lieben es lieber, im Hellen zu leben. Daniele und Matthias müssen parallel durch je einen Tunnel kriechen. Derjenige im hellen Tunnel muss seinen Teamkollegen durch den dunklen Tunnel dirigieren. Da genau dieselben Aufgaben in beiden Gängen warten, ist es wichtig, synchron zu arbeiten.

Zehn Minuten haben Daniele und Matthias Zeit, um insgesamt sechs Sterne zu holen. Im hellen Tunnel befinden sich fünf nummerierte Sterne, im dunklen Tunnel gibt es das jeweilige Pendant dazu. Nur wenn sowohl der Stern im hellen Tunnel, als auch sein Gegenstück im dunklen Tunnel erkämpft wird, ist der Stern gewonnen. Der sechste Stern existiert nur einmal und kann nur durch Teamarbeit erspielt werden. Und wieder gilt ‚Alles oder Nichts‘. Wenn nicht alle Sterne erspielt werden, gehen die beiden komplett leer aus.

Der Stern mit der Nummer 4 wurde den Campern letztendlich zum Verhängnis. Matthias kann diesen in seinem Tunnel nicht finden, weigert sich auch ihn zu suchen und beschäftigt sich lieber mit dem 6-er Stern, der allerdings nur zu zweit mitgenommen werden darf. Da der 4. Stern allerdings fehlt, gehen beide leer aus.

Tina will nicht mehr

“Bitte lass mich heute raus gehen. Bitte, bitte, bitte”, Tina York steht schon am Rande der Verzweiflung. Seit Tagen will sie das Camp verlassen, doch die Fans lassen sie nicht und wählen einen Star nach dem anderen aus dem Camp. “Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum ich noch dabei bin”, meint sie im Dschungeltelefon.

Kattia wird rausgewählt

Die wenigsten Anrufe erhält Kattia und damit muss sie das Dschungelcamp am 13. Tag verlassen. Die Chance auf die Dschungelkrone haben damit noch Matthias, Daniele, Jenny, David Friedrich und Tina.

