Drei Welpen beim WTV ausgesetzt – Hundemutter spurlos verschwunden

Das Muttertier war an einem Zaun angeleint, die Welpen befanden sich in einem Pappkarton. Der Passant alarmierte umgehend via Nottelefon den WTV. Schnell konnten Mitarbeiter mobilisiert werden, die versuchten, die Tiere zu bergen.

Hündin lief in Panik davon – WTV bittet Bevölkerung um Mithilfe

Während die Jungtiere in Sicherheit gebracht werden konnten, schlüpfte das panische und verängstigte Muttertier leider aus ihrem Halsband und lief davon. Die WTV-Mitarbeiter hatten keine Chance, das flüchtende Tier noch einzufangen. Eine sofort gestartete Suchaktion gemeinsam mit der Polizei Vösendorf blieb auch nach mehreren Stunden ergebnislos. Der Wiener Tierschutzverein ersuchte nun die Bevölkerung dringend um die Mithilfe bei der Suche nach der Hündin.

“Die Welpen brauchen dringend ihre Mutter, wir sind für jeden Hinweis dankbar”, sagt WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic. Laut der Beschreibung der WTV-Mitarbeiter handelt es sich bei der Mutter um eine mittelbraune, circa kniehohe Pinscher-Mischlingshündin.

“Ashanti” zuletzt in Wien-Liesing gesehen

Zudem fanden sich auch auf der Kiste, in welcher die Welpen ausgesetzt waren, schriftliche Hinweise. Dort stand zu lesen, dass die Welpen circa sechs Wochen alt und gesund sein sollen und der Name des Muttertieres “Ashanti” laute. Zuletzt wurde die Hündin in der Nähe der Ketzergasse in Wien-Liesing (23. Bezirk) gesichtet. Daher bittet der WTV insbesondere Anrainer von Liesing, Vösendorf, Wiener Neudorf oder Brunn am Gebirge, die Augen offen zu halten.

“Wenn das Tier entdeckt wird, sollte man aber bitte keinesfalls den Helden spielen und versuchen, die Hündin selbst einzufangen, sondern umgehend den Wiener Tierschutzverein unter der Nummer 01/699 2450 kontaktieren. Selbstverständlich sind wir auch für sämtliche Hinweise, die zum eigentlichen Besitzer der Tiere führen, sehr dankbar”, sagt Petrovic.

Petrovic: “Eine unmenschliche Grausamkeit und überdies eine Straftat”

Denn Tiere einfach so ihrem Schicksal zu überlassen, noch dazu ein Muttertier mit Welpen, sei gerade bei den aktuell sehr kalten Temperaturen eine unmenschliche Grausamkeit und überdies eine Straftat, so die WTV-Präsidentin: „Dafür gibt es keinen Grund und keine Entschuldigung. Selbst wenn diese Tat vor einem Tierheim passiert, wo rasche Hilfe sehr wahrscheinlich ist“.

Drei ausgesetzte Welpen: Loki, Odin und Thor

Die drei kleinen Rüden – mittlerweile auf die Namen “Loki”, “Thor” und “Odin” getauft – wurden tierärztlich untersucht, sie sind gesund und allgemein in einem sehr guten Zustand. Auch ihr Alter wurde mit sechs Wochen korrekt angegeben. Die Welpen wurden geimpft und gechipt und erholen sich im WTV von ihren Strapazen. “Hoffentlich bald auch gemeinsam mit ihrer Mama,” hieß es vom WTV.