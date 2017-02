Diese Gäste brachte Richard Lugner bisher zum Wiener Opernball

Auch wenn seine Stargäste nicht bei allen Anwesenden beim Wiener Opernball immer Zustimmung finden, so ist der Medienrummel rund um Richard Lugner und seine Promi-Begleitung jedes Jahr groß. Ob Schauspielerin, Oscar-Gewinner, Dschungelkönigin oder It-Girl, zahlreiche Stars fanden seit 1992 den Weg in die Loge des Wiener Baumeisters. Gemeinsames Abendessen und Sightseeing steht für die eingeladenen Stars ebenso am Programm, wie eine obligatorische Autogrammstunde in der Wiener Lugner City. Beim Wiener Opernball geht es nach dem Blitzlichtgewitter meist direkt in die Loge, um die Eröffnung zu bestaunen und zu einem abschließenden Tänzchen, das vor allem Richard Lugner immer wieder freut.

Alle Opernballgäste von Richard Lugner im Überblick

1992: Harry Belafonte

1993: Joan Collins

1994: Ivana Trump

1995: Sophia Loren

1996: Grace Jones

1997: Sarah Ferguson

1998: Raquel Welch

1999: Faye Dunaway

2000: Jacqueline Bisset, Nadja abd el Farrag

2001: Farrah Fawcett

2002: Claudia Cardinale

2003: Pamela Anderson

2004: Andie McDowell

2005: Geri Halliwell

2006: Carmen Electra

2007: Paris Hilton

2008: Dita Von Teese

2009: Nicollette Sheridan

2010: Dieter Bohlen

2011: Karim el-Mahroug, Larry Hagman, Zachi Noy

2012: Brigitte Nielsen, Roger Moore, Gina-Lisa Lohfink

2013: Mira Sorvino, Gina Lollobrigida

2014: Kim Kardashian

2015: Elisabetta Canalis

2016: Brooke Shields, Mr. Probz

2017: Goldie Hawn