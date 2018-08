Im Bootshaus Alte Donau in Wien lässt es sich wunderbar am Wasser entspannen.

Im Bootshaus Alte Donau in Wien lässt es sich wunderbar am Wasser entspannen. ©Pixabay.com

Im Bootshaus Alte Donau in Wien lässt es sich wunderbar am Wasser entspannen. ©Pixabay.com

Die coolsten Sommerlocations in Wien: Das Bootshaus

Vienna.at begibt sich weiter auf die Suche nach den coolsten Sommerlocations in Wien. Dieses Mal in unserer Serie: Das Bootshaus Alte Donau in Wien-Donaustadt.

Nachdem wir beim Wiener Badeschiff unsere Anker gelichtet haben, geht es weiter an die Untere Alte Donau zum Bootshaus.

Das Bootshaus: Gastronomie mitten in der Alten Donau Gäste des Bootshauses haben die Möglichkeit, direkt in der Alten Donau zu sitzen. Zwei alte Ruderboote dienen als schwimmende Gastronomietische, ein kleines Stück Sandstrand rundet das perfekte Beachfeeling ab.