Die Ärzte als erste Band für Nova Rock 2019 bestätigt

Die Ärzte stehen als Headliner für das Nova Rock 2019 fest. - © APA/MARKUS LEODOLTER

Am Donnerstag startete das Nova Rock Festival 2018 in Nickelsdorf mit den ersten Acts und Marilyn Manson als Highlight. Am selben Abend wurden Die Ärzte als erste Band für das Nova Rock 2019 im kommenden Jahr bestätigt.