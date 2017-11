Der Wiener Silvesterpfad 2017/18: Das ganze Programm und alle Stationen

28 Jahre und in bester Partylaune – der Wiener Silvesterpfad ist ein Garant dafür, die Nacht der Nächte zum absoluten Erlebnis zu machen. Als eine der Hauptattraktionen Wiens, verwandelt er auch 2017 von 14 bis 2 Uhr früh die Innenstadt in das pulsierende Zentrum fröhlichen Miteinanders. Auch der Wiener Prater und die Seestadt Aspern stimmen in den unterhaltsamen Jahresausklang des Silvesterpfades ein.

Der Wiener Silvesterpfad: Auf elf Bühnen das neue Jahr begrüßen

Insgesamt wird an elf Bühnen und Standorten stimmungsvoll und beschwingt ins neue Jahr hineingefeiert. Dieses grandiose Angebot und das einzigartige Ambiente sind seit mehr als zwei Jahrzehnten ein absoluter Besuchermagnet – rund 600.000 nationale und internationale Gäste lassen sich alljährlich von diesem einzigartigen Erlebnis bezaubern.

Ein perfekter Mix für alle Geschmäcker inkludiert Musik, Kinderprogramm, Walzer-Kurse, Live-Übertragung aus der Staatsoper und ein fulminantes Feuerwerk am Rathausplatz.

Musikalische Highlights von Austropop über Disco bis Klassik

Ab 14 Uhr geht es los – elf Bühnen und Standorte stimmen mit einer mitreißenden Mischung aus Show-, Musik- und Unterhaltungsprogramm auf den Jahreswechsel ein. Durch Wiens Innenstadt klingt dann Austropop, Rock, Soul, aber auch Blues, Funk und Disco bis hin zu Jazz und klassischer Musik. Live-Bands und DJs sorgen für beschwingte Stunden und machen die Wartezeit bis Mitternacht zu einem einzigen Vergnügen.

Für Spaß und Unterhaltung bei den jüngsten Gästen sorgt das beliebte Kinder-Programm mit den lustig-frechen Stars der “okidoki”-Show.

Ebenfalls ab 14 Uhr gibt es am Graben wieder eine unverzichtbare Tradition, die alljährlich mit besonderer Begeisterung in Anspruch genommen wird: Mit den Walzerkursen unter fachkundiger Anleitung der Wiener Tanzschulen kommen Tanzfreudige jeden Alters richtig in Schwung.

Eine weitere Wiener Tradition zum Jahreswechsel ist Johann Strauß’ “Die Fledermaus”, die heuer wieder in einer Live-Übertragung aus der Wiener Staatsoper genossen werden kann.

Show-Programm und Feuerwerk zum Jahreswechsel im Wiener Prater

Auch an den außerhalb gelegenen Standorten wird ausgelassen gefeiert. Der Wiener Prater bietet ab 20 Uhr mit Showprogramm und einem musiksynchronen Feuerwerk einen Jahreswechsel der besonderen Art. Und in Aspern Seestadt erwartet die BesucherInnen ab 14 Uhr ein Programm mit Kinderunterhaltung, Tanzkursen und Live-Bands.

Wenn es dann schließlich um Mitternacht “alles Walzer” heißt, tanzen in Österreichs größtem Ballsaal Hunderttausende Gäste zu Donauwalzer, Feuerwerk über dem Rathaus und dem Klang der Pummerin fröhlich in das neue Jahr.

“Oroundo Vienna”: Die App zum Wiener Silvesterpfad

Welche Band spielt wann und wo, wie ist der schnellste Weg zur nächsten Bühne, wo ist die nächste Toilette oder Sanitätsstation? Alle Details dazu verrät die kostenlose App “Oroundo Vienna”, die ab Mitte Dezember zum Download im App Store und auf Google Play zur Verfügung steht. Außerdem zählt ein Countdown die Sekunden bis Mitternacht, sodass pünktlich um 00:00 Uhr am Display das prachtvolle Feuerwerk zu den Klängen des Donauwalzers genossen werden kann.

Kulinarische Höhepunkte zum Jahreswechsel 2017/18 in Wien

Kulinarisch können die Gäste des Wiener Silvesterpfades wieder mit einem vielfältigen und köstlichen Angebot rechnen. Rund 70 Gastronomen verwöhnen die Besucherinnen und Besucher mit herzhaften Schmankerln, kleinen Snacks, süßen Neujahrskrapfen, heißem Punsch und prickelndem Sekt.

Alle Stationen beim Wiener Silvesterpfad 2017 im Detail

1. Rathausplatz: Hitparty und Riesenfeuerwerk

Mit den größten Hits der letzten fünf Jahrzehnte kommt man auf dem Wiener Rathausplatz bereits ab 14 Uhr so richtig in Partylaune. Bands wie Ballroom Rockers, Fräuleinwunder, Insieme, FreeMenSingers und Radio Wien DJ Johannes Willrader sorgen für flotte Rhythmen am Wiener Silvesterpfad.

Alljährliche Höhepunkte bilden das fulminante Feuerwerk am Universitätsring beim Rathaus um Mitternacht und der traditionelle Donauwalzer, der das neue Jahr einleitet, welches dann noch bis 2 Uhr früh ausgiebig gefeiert werden kann.

Am 1. Jänner 2018 lädt der Rathausplatz von 10 bis 16.30 Uhr zum stimmungsvollen Jahresauftakt mit der Live-Übertragung des Neujahrskonzertes der Wiener Philharmoniker unter Dirigent Riccardo Muti (ab 11 Uhr) ein. Danach (ca. 14 Uhr) wird nochmals die Aufzeichnung des Konzertes gezeigt.

2. Freyung: “okidoki” Kinder-Silvester-Party und danach Schlager und Austropop

Jede Menge Spaß für die jüngsten BesucherInnen bietet von 14 bis 18 Uhr die “okidoki”-Show beim Wiener Silvesterpfad. Robert Steiner, Rolf Rüdiger, die frechste Ratte Österreichs, und der abenteuerlustige Kater Kurt sorgen für richtig gute Laune.

Ab 19 Uhr gibt es dann bei Schlager und Austropop mit Atemlos und Die 3 viel Gelegenheit zum Mitsingen und Tanzen (bis 1.50 Uhr).

3. Am Hof: Soul, R&B, Funk und Rock & Roll

Mit coolen Beats von The New Commitments, HPRC, Gisele Jackson & Club 54, Bad Powells und Gast-DJs wird hier bis 2 Uhr ausgiebig getanzt, gefeiert und Stimmung gemacht.

4. Graben: Der größte Ballsaal Wiens

Im Funkeln strahlender Kronleuchter verwandelt sich der Graben beim Wiener Silvesterpfad von 14 Uhr nachmittags bis 2 Uhr früh in einen traumhaften Freiluft-Ballsaal, wo beschwingt ins neue Jahr getanzt werden kann. Für den letzten Schliff können am Nachmittag von Profis abgehaltene Gratis-Tanzkurse genützt werden.

Am Stand der Münze Österreich AG sind die Neujahrsmünzen 2018 erhältlich. Diese sind beliebte Glücksbringer mit bleibendem Wert. Heuer wünscht man einander mit der gleichnamigen Münze Löwenkraft. Die Münzen mit dem verschmitzt lächelnden Löwen gibt es aus hochwertigem Silber oder zum Nennwert aus Kupfer. Ebenso lassen wertige Glücksbringer, wie silberne Wiener Philharmoniker, Glücksjetons oder die Kalendermedaille zum Jahr 2018 Gesichter strahlen.

5. Stephansplatz: Walzer und Big Bands

Ab 14 Uhr kann man sich hier mit den Wiener Tanzschulen schwungvoll auf den Jahreswechsel einstimmen. Danach bezaubert das österreichische Pop-Duo The Carpats mit aktuellen und unvergesslichen Hits, wie auch berührenden Eigenkompositionen. Zu einem besinnlichen Innehalten lädt um 16.30 Uhr die Live-Übertragung der Jahresschlussandacht aus dem Stephansdom ein. Im Anschluss folgt “Best of” Walzer und Operette mit dem Original Wiener Salonensemble, das abwechselnd mit dem Bernd Fröhlich Orchester das Publikum mit stilvoller Tanzmusik begeistert.

6. Kärntner Straße: Hit-Mix

Von 14 bis 2 Uhr garantieren die MusikkünstlerInnen von Digital DJs zu Silvester in Wien jede Menge Stimmung mit den besten Hits der letzten Jahrzehnte in einem einzigartigen Mix.

7. Neuer Markt: Party- & Clubsounds

Auch hier begeistern die SoundspezialistInnen von Digital DJs die BesucherInnen. Egal, was das Thermometer zeigt – hier heizen heiße Party- und Clubbeats die Laune und die Temperatur so richtig an.

8. Herbert von Karajan-Platz / Wiener Staatsoper: Liveübertragung: “Die Fledermaus”

Ein Highlight zu Silvester in Wien ist die Liveübertragung von Johann Strauß‘ “Die Fledermaus” um 19 Uhr aus der Wiener Staatsoper. Via LED-Screen und Bestuhlung kann die Aufführung unter Dirigent Cornelius Meister und in der Inszenierung von Otto Schenk am Platz vor der Oper bei freiem Eintritt genossen werden. Als Rahmenprogramm vor und nach der Übertragung wird von 14 bis 0.15 Uhr früh ein Potpourri der schönsten Opern- und Ballettszenen gezeigt.

Am 1. Jänner überträgt die Wiener Staatsoper ebenfalls live auf den LED-Screen das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker (11 Uhr), im Anschluss bis 19 Uhr ein Potpourri der schönsten Opern- und Ballettszenen und danach bis 22.30 Uhr noch einmal “Die Fledermaus”.

9. Haus der Musik: Dirigent für einen Abend

Hier wartet eine musikalische Entdeckungsreise in die Welt der Klänge bei freiem Eintritt. Mit dem “Virtuellen Dirigenten” das Orchester der Philharmoniker dirigieren, den eigenen Namen als Mozart-Komposition hören oder die interaktive Klangtreppe “Stairplay” erklimmen. (14 bis 22 Uhr).

10. Prater/Riesenradplatz: LET’S PARTY TOGETHER mit Musikfeuerwerk

Mit einem mitreißenden Musikprogramm und einem 10-minütigen musiksynchronen Feuerwerk wird Silvester in Wien im Prater ausgelassen gefeiert! Radio Wien DJ Simon heizt ab 20 Uhr am Riesenradplatz ein und übergibt die Bühne ab 22 Uhr an Sam Brisbe & Steam, der mit Pop, Soul und Reggae die Stimmung nochmals kräftig anfeuert.

11. Aspern Seestadt: Familien-Silvester und Wiener Kultbands

Von 14 – 17 Uhr gibt es ein kunterbuntes Kinderprogramm, dem ab 17.30 Uhr ein beschwingter Tanzkurs folgt. Ab 20 Uhr rocken Wayne & the Rolling Rockets und ab 22 Uhr die Kult-Formation Wiener Wahnsinn die Bühne in Aspern Seestadt (bis 0.30 Uhr).

Der Wiener Silvesterpfad am 31. Dezember 2017

von 14 bis 2 Uhr in der Wiener Innenstadt,

von 11 bis 2 Uhr (Programm ab 20 Uhr) im Wiener Prater und

von 14 bis 00.30 Uhr in Aspern Seestadt

Mehr Infos zum Wiener Silvesterpad 2017/18 finden Sie auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram – hier geht es zum Download der “Oroundo Vienna”-App zum Silvesterpfad für Apple und Android.

