Demo gegen CETA in Wien mit Appellen an Politiker

Vor dem Parlamentsausweichquartier kam es zu einer "Stop CETA"-Demo. - © APA/ROLAND SCHLAGER

Am Mittwochvormittag wurde vor dem Parlamentsausweichgebäude in Wien noch einmal gegen den CETA-Pakt demonstriert. Die Teilnehmer der Demo appellierten an die Politiker und erinnerten daran, dass die Mehrheit der Österreicher gegen CETA wäre.