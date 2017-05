Das Tages-Line Up zum Nova Rock 2017 – Timetable im Überblick

Zahlreiche Topacts haben sich für das Nova Rock Festival 2017 angekündigt. Unter anderem werden Rock- und Metalgrößen wie System Of A Down, Green Day, Linkin Park, Beginner, Hatebreed, Slayer, Blink 182 und Rancid auf den beiden Bühnen auftreten.

Das Line Up mit Timetable zum Nova Rock 2017

So viele wie noch nie: 200.000 Besucher werden beim heurigen Festival erwartet, das diesmal bereits am Mittwoch, den 14. Juni 2017 mit einem Warm Up Day startet. Wir haben den Timetable zum Line Up für Sie zusammengefasst:

Mittwoch, 14.06.2017 (Warm-Up Day)

Blue Stage Fatboy Slim

01.20 Uhr – 02:40

Linkin Park

22:55 Uhr – 00:40 Uhr

Five Finger Death Punch

21:10 Uhr – 22:15 Uhr

Steel Panther

19:40 – 20:40

Airbourne

18:25 – 19:10

La Pegatina

17 :20 – 18:00

17 Like A Storm

16:30 – 17:00

Donnerstag, 15.06.2017

Blue Stage BLINK 182

23:55 – 01:25

PENDULUM LIVE

22:10 – 23:25

GOOD CHARLOTTE

20:30 – 21:40

ALTER BRIDGE

18:50 – 20:00

Me First & the Gimme Gimmes

17:20 – 18:20

DANKO JONES

16:10 – 16:55

SUICIDAL TENDENCIES

15:05 – 15:45

SHAME

14:15 – 14:45

Red Stage SLAYER

00:25 – 01:50

IN FLAMES

22:40 – 23:55

A DAY TO REMEMBER

21:10 – 20:40

MASTODON

19:40 – 20:40

GOJIRA

18:20 – 19:10

ARCHITECTS

17:00 – 17:50

THE DILLINGER ESCAPE PLAN

14550 – 16:35

DEVILDRIVER

14:50 – 15:30

AVATAR

14:00 – 14:30

Red Bull Brandwagen STRAY FROM THE PATH

21:15 – 22:25

TOUCHÉ AMORÉ

19:55 – 20:45

ALAZKA

18:35 – 19:35

KAISER FRANZ JOSEF

17:25 – 18:05

THE RAVEN AGE

16:15 – 16:55

RED SUN RISING

15:15 – 15:45

ME + MARIE

14:15 – 14:45

Freitag, 16.06.2017

Blue Stage SYSTEM OF A DOWN

23:35 – 01:05

PROPHETS OF RAGE

21:35 – 24:00

KREATOR

20:00 – 21:05

OF MICE & MEN

18:40 – 19:30

PIERCE THE VEIL

17:20 – 18:10

SLEEPING THE SIRENS

16:10 – 16:55

FOUR YEAR STRONG

15:05 – 15:45

CODE ORANGE

14:15 – 14:45



Red Stage BEGINNER

23:40 – 01:10

KNIFE PARTY

22:00 – 23:10

187 STRASSENBANDE

20:25 – 21:30

SSIO

18:50 – 19:55

DAWA

17:20 – 18:20

JAMARAM

16:10 – 16:55

ALEX VARGAS

15:05 – 15:45

TSCHEBBERWOOKY

14:15 – 14:45

Red Bull Brandwagen CALLEJON

21:15 – 22:25

MOOSE BLOOD

19:55 – 20:45

ALL FACES DOWN

18:35 – 19:25

AS LIONS

17:25 – 18:05

VIEW

16:15 – 16:55

FREIRAUM5

15:15 – 15:45

Samstag, 17.06.2017

Blue Stage GREEN DAY

21:45 – 00:15

RANCID

20:00 – 21:05

BROILERS

18:30 – 19:30

SIMPLE PLAN

17:15 – 18:00

MACHINE GUN KELLY

16:10 – 16:55

RAG’N’BONE MAN

14:50 – 15:50

FEINE SAHNE FISCHFILET

13:50 – 14:30

DEAD!

13:05 – 13:30



Red Stage SABATON

22:30 – 00:00

HATEBREED

20:45 – 22:00

EPICA

19:10 – 20:15

BLACK STAR RIDERS

17:50 – 18:45

SUICIDE SILENCE

16:35 – 17:25

ESKIMO CALLBOY

15:20 – 16:10

BLACK INHALE

14:20 – 15:00

WENDIS BÖHMISCHE BLASMUSIK

13:00 – 13:50