Dachziegel-Werfer in Wien-Hernals verhaftet: Video zeigt spektakuläre Festnahme

Im Video sind die dramatischen Szenen der Festnahme zu sehen. - © Leserreporter Herbert K.

Am Donnerstag wurden rund 100 Polizisten von einem 36-Jährigen in Wien-Hernals auf Trab gehalten, der Dachziegel von einem Wohnhaus in der Rhigasgasse warf. Ein Polizist außer Dienst hielt die dramatischen Szenen fest und spielte VIENNA.at das Video exklusiv zu.