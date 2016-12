Busunfall nach Besuch am Wiener Christkindlmarkt: Zahl der Todesopfer auf fünf gestiegen

Das berichtete die ungarische Nachrichtenagentur MTI am Mittwoch unter Berufung auf Information des Krankenhauses in Miskolc. Die Frau gehörte zu den 81 Insassen jenes Doppeldeckerbusses, der auf seiner Rückreise vom Wiener Christkindlmarkt in Ungarn verunglückt war.

Unfall: Tote und lebensgefährlich Verletzte bei Christkindlmarkt-Heimfahrt

Drei der Insassen, darunter ein 13-jähriger Bub, verstarben noch am Unfallort, 28 weitere wurden teils lebensgefährlich verletzt. Der Bus eines Reisebüros aus der ostungarischen Stadt Debrecen war bei Mezökövesd am Kilometer 133 auf der durch Eisregen spiegelglatten Fahrbahn umgekippt. Elf weitere Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt.

(apa/red)