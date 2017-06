Bürger sprechen sich gegen Neubauten am Parkplatz des Ottakringer Bades aus

Die Ottakringer sprachen sich gegen den Neubau am Parkplatz des Ottakringer Bades aus. - © Wiener Bäder (Magistratsabteilung 44)

Ende Mai bekamen rund 5.000 Anrainer in Wien-Ottakring ein Informationsschreiben des Bezirksvorstehers Franz Prokop zu dem geplanten Projekt am Parkplatz des Ottakringer Bades. Die Ottakringer konnten sich für oder gegen die Errichtung eines Nahversorgers, einer Garage und eines Wohnbaus mit geförderten Wohnungen an diesem Standort aussprechen. Die Mehrheit stimmte dagegen, teilte die Wiener SPÖ am Freitag per Aussendung mit.