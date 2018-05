Brutaler Raub in Wien-Liesing: Polizei fahndet nach zwei Verdächtigen

Die Wiener Polizei fahndet nach einem brutalen Raub nach diesen Männern. - © LPD Wien

Bereits am 25. Februar 2018 wurde ein 18-Jähriger in der Baslergasse in Wien-Liesing von zwei bislang unbekannten Männern brutal überfallen und ausgeraubt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.