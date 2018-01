Brand in Wien-Margareten forderte Tote und elf Verletzte

Bei dem Brand in Wien-Margareten kamen zwei Menschen ums Leben. - © FOTO: APA/MA 68 LICHTBILDSTELLE

In einem Keller in Wien-Margareten brach in der Nacht auf Samstag ein Feuer aus. Eine Person sprang aus Panik aus dem Fenster und verlor dabei ihr Leben, elf Hausbewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung. Zudem wurde auch eine verweste Leiche in dem Haus entdeckt.