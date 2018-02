Blumenregen zur Eröffnung des Wiener Opernballs 2018

Mit einem Blumenregen wird der Wiener Opernball 2018 eröffnet. - © Pixabay.com (Sujet)

Ein letztes Mal vor der Generalprobe am Mittwochabend konnte das Komitee des Wiener Opernballs am Sonntag an der von Tanzprofi Roman Svabek gestalteten Eröffnungschoreografie der 144 Debütanten-Paare feilen. 2018 lautet die Spezialaufgabe der Jungherren Blumenstreuen.