Blitzeinschlag in Wien-Süßenbrunn: Verspätung bei S-Bahnen

Am Montag kam es in Wien zu einem Blitzeinschlag, der den S-Bahnverkehr behinderte. - © APA/dpa-Zentralbild/Jan Woitas

Am Stellwerk in Süßenbrunn in Wien-Donaustadt kam es am Montag gegen 8.30 Uhr zu einem Blitzeinschlag. Die S-Bahnen S1 und S2 sind verspätet.