Bistro & Patisserie: Joseph Brot erweitert Filiale am Albertinaplatz in Wien

Vor knapp einem Jahr eröffnete die Filiale von Joseph Brot am Albertinaplatz in Wien. Nun wird die Bagelmanufaktur mit einem Bistro samt Bio Patisserie und einem breiten To-Go-Angebot erweitert. Alle Informationen und Öffnungszeiten finden Sie hier.

Die Joseph Brot Bagelmanufaktur gibt es erst seit einem Jahr. Doch nun können sich die Besucher über die Erweiterung der Filiale am Albertinaplatz freuen. Das neue Bistro bietet – neben den Klassikern – auch Frühstücksspecials wie die Wiener Philharmoniker Etagere für zwei die aus einer süßen Auswahl aus der Bio Patisserie besteht. Wochentags hat man ab 17 Uhr die Möglichkeit, die Antipasti in der neuen Filiale zu probieren.

Patisserie bietet auch To-Go Produkte am Albertinaplatz in Wien

„Wir sind stolz darauf, neben unserem Bio Brot- und Gebäcksortiment aus dem Waldviertel, das Angebot für unsere Kundinnen und Kunden jetzt auch am Standort Albertinaplatz um unsere pheine Patisserie und eine größere Auswahl an Take-Away Produkten zu erweitern. Besonders stolz sind wir auf unseren handgezogenen Bio Apfelstrudel, für den wir auch die Äpfel von Hand schälen – kompromisslose Handarbeit. Im neuen Bistro verwöhnen wir unsere Gäste nicht nur mit den beliebten Klassikern in der gewohnten Joseph Qualität, sondern auch mit einigen Specials, die es exklusiv nur im Bistro am Albertinaplatz gibt.” — Josef Weghaupt.