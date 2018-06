Bier und Whiskey Festival: Am 30. Juni findet das Bulleit Palooza in Wien statt

Ein Festival im Zeichen von Whiskey und Bier. Für Leute, die den American Spirit lieben. Das Bulleit Palooza rockt am Samstag, 30 Juni die Creau. “Ausgefallene Talente, Kreative, Künstler, Biker und Grenzgänger vereinen wir an einem Ort. Da entsteht ein Festival der besonderen Art,“ so Bulleit Babe aka Alexandra Bisanz, Brand Ambassador für Bulleit Whiskey in Österreich.

Das mega Programm bietet alles für harte Jungs und coole Bräute. Von live Musik über Burlesque Performers, Motorrädern und Biker Fashion, Handwerk, typisch amerikanischen Jahrmarkt Spielen, ausgefallenem Essen, mit Feuerspuckern und einer Wahrsagerin bis zum Lagerfeuer und heißem DJ Sound. Die fetteste Party des Jahres für Liebhaber der crazy Party-Szene.

Bier und Whiskey Festival in Wien

Bulleit Frontier Whiskey verschreibt sich den mutigen Grenzgängern – den urbanen Kreativen, die sich was trauen. „Wir feiern die legendärste Party des Jahres. Da gibt es kein Morgen“, zwinkert BulleitBabe aka Alexandra Bisanz, Brand Ambassador für Bulleit Whiskey in Österreich.

Der Brand ist cool und gesellt sich gerne an die Seite gleichgesinnter urbaner Kreativer. Barbershops, Tätowierer, Customizer, Künstler aller Art, Köche, Bartender, Designer uvm. verreint Bulleitbabe am Palooza. „Duh, guys, it’s a Festival“, so BulleitBabe. Das ist die Ideengebung für das Bulleit Palooza Festival.

Was: Bulleit Palooza

Wann: Samstag, 30. Juni 2018, 15:00 bis open end

Wo: Creau, Meiereistrasse 12, 1020 Wien