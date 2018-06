Betrug bei Dachrinnen-Sanierung in Wien: Handwerker verlangten plötzlich 20.000 Euro

Am Dienstag kam ein weißer Kastenwagen bei dem Haus des älteren Ehepaars in der Greinzgasse in Wien-Donaustadt vorbei und machte die Hausbesitzer auf die alten Dachrinnen aufmerksam. Für 380 Euro wollten die Handwerker die Sanierung der Dachrinnen vornehmen.

Handwerker verlangten plötzlich 20.000 Euro

Nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren, fuhren die Handwerker mit dem 72-jährigen Mann zu einer Bank, um den fälligen Betrag zu bezahlen. Vor Ort verlangten die Männer allerdings plötzlich 20.000 Euro für die Dachrinnen-Sanierung des Hauses. Der 72-Jährige bezahlte.

Handwerker nahmen Ehepaar in Wien-Donaustadt aus

Am Donnerstag kamen erneut Handwerker an dem Haus vorbei und wollten dem Ehepaar das Garagendach sanieren. Das Ehepaar willigte ein, allerdings konnten sie zwei der Handwerker (48 und 24) wiedererkennen, diese hatten nämlich schon bei der Dachrinnen-Sanierung mitgeholfen. Nachdem die Handwerkstätigkeiten abgeschlossen waren, verlangten die Männer einen Betrag von 26.000 Euro und die 71-jährige Hausbesitzerin alarmierte die Polizei. Der 48- und der 24-Jährige wurden einvernommen und auf freiem Fuß angezeigt.

Von den weiteren drei am Donnerstag anwesenden Arbeitern wurden laut Polizei die Daten aufgenommen. Ermittlungen sollen klären, ob die Handwerker für weitere Betrugsfälle verantwortlich sind.

(Red.)