Berufsfeuerwehr Wien rettet 23 Personen bei Kellerbrand

In der Nacht auf Sonntag ist in Wien-Favoriten ein Kellerbrand ausgebrochen. Dabei konnten mehrere Hausbewohner den Rauch bemerken und somit die Feuerwehr rufen.

Wegen eines Kellerbrandes in einem Haus in der Franz-Koci-Straße in Wien-Favoriten sind in der Nacht auf Sonntag 23 Personen von der Wiener Berufsfeuerwehr in Sicherheit gebracht worden. Zwei Kinder wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Feuerwehr.