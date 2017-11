Beamten-Gehaltsverhandlungen gehen in vierte Runde

Bisher wurden nur die Inflation mit 1,87 Prozent und ein Wirtschaftswachstum von 2,8 Prozent außer Streit gestellt. Sollte nun auch am Donnerstag nichts weitergehen, will die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst den Druck erhöhen. GÖD-Vorsitzender Norbert Schnedl hatte zuletzt angekündigt, dass die Gewerkschaftsgremien damit befasst werden könnten, wenn weiterhin nicht substanziell verhandelt werde. Die Metaller hatten sich vorige Woche nach Streikdrohungen in der sechsten Runde auf eine Gehaltserhöhung um drei Prozent geeinigt.

(APA/Red.)