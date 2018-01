Bauen & Energie 2018 in der Messe Wien: Erstmals auch Fachprogramm für Architekten & Bauherren

Als größte und führende Baumesse im Osten Österreichs zählt die Bauen & Energie Wien zu den Publikumsmagneten der Messe Wien. An der vergangenen Ausgabe, die von mehr als 46.000 Interessenten besucht wurde, beteiligten sich 460 Aussteller aus dem In- und Ausland.

Namhafte Aussteller bei der Bauen & Energie in der Messe Wien

Von 25. bis 28. Jänner 2018 findet die Bauen & Energie Wien statt. Zu den namhaften Ausstellern, die ihre Teilnahme bereits fix zugesagt haben, zählen beispielsweise ABB, Actual, Bosch, BWT, EVN, Genböck, Gira, Griffner, Guardi, Hartl, Hörmann, Internorm, Isocell, Josko, Prefa, Rekord, Vaillant, Valetta, Vario Fertighaus, Variotherm, Wienerberger, Windhager, Wolf, Wopfinger Baustoffindustrie, Wien Energie und Ytong.

Neu in diesem Jahr ist ein spezielles Fachprogramm am ersten Messetag: Österreichs führendes Fachmagazin architektur.aktuell organisiert in Zusammenarbeit mit Ostösterreichs größter Baufachmesse einen Nachmittag mit Fach-Talks über Schlüsselthemen der aktuellen Architekturdebatte sowie relevante Produktthemen. Zielgruppen sind Architekten und Ingenieure, Hersteller und Industrie, Bauträger, Bauherrn und die gesamte Architektur-Community.

Fachprogramm für Architekten, Bauherrn & Co. am ersten Messetag

Sechs halbstündige Beiträge präsentieren dabei erfolgreiche Strategien für aktuelle Probleme und Chancen der Planerbranche sowie konkrete gelungene Lösungen in Zusammenarbeit mit der Industrie.

Interessierte und Besucher sind eingeladen, sich an der persönlichen Diskussion mit renommierten Architekten wie Proyer + Proyer (Steyr), Martin Praschl (Wien) sowie ATP Architekten und Ingenieure (Innsbruck/Wien/München) zu beteiligen. Die Veranstaltung auf der Bühne in Halle A findet in entspannter Atmosphäre mit begleitendem Catering statt.

Neue Bautrends, Smart Home & Energieeffizienz im Fokus

Fortgesetzt wird auch die bewährte Zusammenarbeit mit dem IBO – Österreichisches Institut für Baubiologie und Bauökologie. Am Messeprogramm stehen zudem die Baurettungsgasse, das sehr erfolgreiche Architekten Speed Dating und die Beratungsaktion 7 auf 1 Streich.

Generell liegt der Fokus der diesjährigen Messe auf neuen Bautrends, Energieeffizienz, Smart Home sowie Spa und Wellness.

Infos zur Veranstaltung

Was: Bauen & Energie Wien

Wo: Messe Wien Congress Center, Eingang A, Messeplatz 1, 1020 Wien

Wann: 25. bis 28. Jänner 2018

Öffnungszeiten: Do, Fr & Sa von 09.00-18.00 Uhr; So von 09.00-17.00 Uhr

Eintritt: Tageskarte für Erwachsene € 13,00; 4-Tages-Karte für Erwachsene € 18,00; Online-Tagesticket € 8,50

>> Mehr Informationen zur Bauen & Energie Wien finden Sie auf der Messe-Homepage