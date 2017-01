Autolenker in Brigittenau erfasst Fußgänger: Von Scheibe “abgeschüttelt”

Der Mann war, gemeinsam mit einem 16-jährigen Schüler, im Begriff, die Straße zu überqueren. Der 16-Jährige konnte noch rechtzeitig ausweichen, der Pensionist prallte gegen die Windschutzscheibe des PKW.

Anstatt anzuhalten versuchte der Lenker, das Unfallopfer durch Zick-Zack-Fahren „abzuschütteln“.

Pensionist von Auto erfasst: Fahrerflucht

Der schwer Verletzte fiel schließlich gegen ein geparktes Fahrzeug. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort und prallte in Folge in der Salzachstraße gegen einen Lkw der MA 48. Bevor der Unfallverursacher mit seinem PKW verschwand, konnten Zeugen noch das Kennzeichen notieren.

Der Lenker des Fahrzeuges wird wegen einer Vielzahl an Verkehrsdelikten sowie bei Gericht wegen Verdachts auf Fahrlässige Körperverletzung, Imstichlassen eines Verletzten und Gefährdung der körperlichen Sicherheit zur Anzeige gebracht. Der Pensionist erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper und wurde in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei am Donnerstag.