Auftakt zur /slash Legends-Filmreihe: “Hellraiser” im neuen Filmhaus Kino

In unregelmäßigen Abständen werden hier bedeutende Werke einmal mehr auf die große Leinwand gebracht, für Auftakt hätte man sich kaum weniger Fantastisches ausdenken können. Clive Barkers umstrittenes, und ikonisches Kultwerk “Hellraiser” aus dem Jahr 1987 (und auch sein Langfilmdebüt) wird am 30. April 2018 im wiedereröffneten Filmhaus Kino am Spittelberg zu sehen sein. Visuell eindrucksvoll und verstörend, ein Muss für Genre-Fans, /slash-Jünger und solche die es werden wollen.

Infos zur Veranstaltung

/slash Legends #1: “Hellraiser” (OV)

Wann: Montag, 30. April 2018, 22:15 Uhr

Wo: Filmhaus. Kino am Spittelberg, Spittelberggasse 3, 1070 Wien

Tickets: Online hier, direkt im Filmcasino oder Filmhaus

Infos zum Film

“Hellraiser”, UK 1987, Regie: Clive Barker, Mit: Andrew Robinson, Clare Higgins, Ashley Laurence, Sean Chapman, Doug Bradley u.a.

(Red.)