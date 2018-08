Auftakt-Niederlage beim Vienna Major für Schützenhöfer/Plesiutschnig

Der Auftakt zum Vienna Major auf der Wiener Donauinsel verlief für die ÖVV-Damen alles andere als positiv. Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig mussten sich am Nachmittag mit 0:2 ihren Gegnerinnen aus Lettland geschlagen geben.

Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig unterlagen beim Wiener Beach-Volleyball-Major am Mittwoch den Lettinnen Tina Graudina/Anastasija Kravcenoka 0:2 (-16,-18), Plesiutschnig verletzte sich dabei am linken Knöchel. Am Nachmittag geht es für die für die beiden um den Verbleib im Turnier bzw. den Einzug in die Zwischenrunde.