Vienna Major 2018: Spielplan & Ergebnisse der Damen im Überblick

Beach Volleyball Major Series Vienna 2018 von 1. bis 5. August auf der Wiener Donauinsel: Hier finden Sie den Spielplan und die Ergebnisse der Damen im Detail.

Vom 1. bis 5. August verwandelt sich die Wiener Donauinsel wieder zur größten Sandkiste des Landes, wenn das Beach Volleyball Major Vienna über die Bühne geht. Auch die ÖVV-Damen haben bei der WM im letzten Jahr aufgezeigt und wollen beim Turnier in Wien wieder vor heimischem Publikum glänzen.

Nach diesem Modus wird gespielt

Modifizierte Gruppenphase (je acht Vierer-Pools) mit zwei Spielen pro Team. Die Gewinner der ersten Matches treffen im zweiten auf die anderen Sieger, die Verlierer auf die anderen Verlierer. Gewinnt ein Team die beiden ersten Spiele, steht es direkt im Achtelfinale. Bei zwei Niederlagen scheidet man aus. Die Verlierer der zweiten Matches und die Gewinner der Verlierer-Duelle treten in der Zwischenrunde an, in der es um die restlichen Achtelfinaltickets geht. Ab der Zwischenrunde geht es im K.o.-Modus weiter.