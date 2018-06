ARBÖ-Tipps für eine staufreie Anreise zum Wiener Donauinselfest 2018

Die Anreise zum Wiener Donauinselfest 2018 kann mit zahlreichen Staus verbunden sein. - © APA/HERBERT P. OCZERET

Das Donauinselfest in Wien 2018 beginnt am Freitag den 22. Juni. Doch genau dieses Festival lässt zahlreiche Besucher mit dem Auto anreisen. Der ARBÖ warnt nun, dass es zu Staus und Verzögerungen am Wochenende kommen kann.