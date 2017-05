Arbeitsunfall in der Nussdorfer Straße: Bauarbeiter erlag schweren Verletzungen

Der Unfall war kurz nach 8:30 Uhr im vierten Stock eines im Bau befindlichen Gebäudes auf der Nußdorfer Straße geschehen.

Tod nach Arbeitsunfall auf der Nussdorfer Straße

In Sekundenbruchteilen neigte sich laut Polizei eine Mauer zur Seite, fiel um und begrub einen 57-jährigen Arbeiter unter sich. Kollegen des Mannes eilten unverzüglich zur Hilfe. Mit einem Kran wurde die umgestürzte Mauer angehoben und der Verletzte geborgen. Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb der Mann am Transportweg in ein Spital.