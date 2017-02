Arbeitslosigkeit in Wien im Jänner 2017: 2,2 Prozent mehr Jobsuchende

Das teilte das Wiener AMS in einer Aussendung am Mittwoch mit. Stark gesunken ist im Jänner die Jugendarbeitslosigkeit: Die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren hat im Jahresvergleich um 10,4 Prozent abgenommen, die der Betroffenen unter 20 Jahren um 15,3 Prozent.

Die Zahl der arbeitslosen Menschen über 50 Jahre ist dagegen um 6,2 Prozent gestiegen. “Für Menschen in diesem Alter ist es besonders schwer, wieder in Beschäftigung zu kommen”, betonte AMS-Wien-Chefin Petra Draxl in der Aussendung: “Wir begrüßen es daher sehr, dass die Bundesregierung im neuen Arbeitsprogramm für diese Zielgruppe sehr konkrete Maßnahmen ins Auge gefasst hat.”

Starke Dynamik am Wiener Arbeitsmarkt

Im Jänner habe sich eine starke Dynamik am Arbeitsmarkt gezeigt: Die Wiener Unternehmen haben dem AMS um 20,6 Prozent mehr offene Stellen gemeldet als im Vergleichsmonat des Vorjahres, zugleich hat das Wiener AMS um 29,1 Prozent mehr offene Stellen als passend besetzt abschließen können.

Nach Branchen betrachtet ist die Arbeitslosigkeit in der Warenproduktion um 6,9 Prozent gesunken, im Bau um 1,3 Prozent und im Handel um 1,9 Prozent. In der Hotellerie und Gastronomie gab es einen Zuwachs von 1,3 Prozent.

