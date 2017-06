Mehr Genres und ein breiteres Musikspektrum zeichnen das Line-Up bei der dritten Ausgabe des Rock in Vienna-Festivals aus, das heuer vier Tage Party auf der Donauinsel verspricht.

Weniger harte Klänge, dafür Acts, die für vielerlei Geschmäcker etwas zu bieten haben: Mit House Of Pain und Macklemore & Ryan Lewis startet der Freitag bereits mit einem starken Kontrastprogramm in Punko Headliner.

Bunter Line-Up-Mix auf der Wiener Donauinsel

Nicht minder abwechslungsreich sind auch die Folgetage: Party pur verspricht das kongeniale Elektropop-Duo von Großstadtgeflüster, gefühlsbetonten Poprock gibt es von der deutschen Band Silbermon, bevor die US-Südstaatenrocker Kings Of Leon mitsamt neuem Album den Abend beenden.

Der Sonntag hat es noch einmal in sich: Mit Itchy, den Donots, Monster Magnet, In Extremo und Deichkind sind hochkarätige Acts dabei, die die Donauinsel garantiert zum Springen bringen werden.

Schließlich wird für das große Finale in den Pfingstmontag gerockt: Acts wie Marteria, Beatsteaks und – last but not least – Die Toten Hosen sorgen für einen lautstarken Abschluss.

Alle Bilder vom Rock In Vienna 2017

Zugegeben, das Rock In Vienna hat heuer im Vergleich zu den beiden Vorjahren einen deutlich diverseren Musikreigen versammelt. Der Partystimmung wird das aber keinen Abbruch tun, ganz im Gegenteil.

VIENNA.at ist auch diesmal wieder auf der Donauinsel vor Ort und sammelt die besten Fotos von allen Festivaltagen hier im Überblick zusammen (der Artikel wird jeden Tag mit neuen Fotos aktualisiert).