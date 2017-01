Alkoholisierter Mann bedrohte Lokalgäste in Wien-Ottakring mit Schusswaffe

Ein alkoholisierter Mann bedrohte Lokalgääste mit einer Schusswaffe in Wien-Ottakring. - © APA (Symbolbild)

Am Donnerstagabend bedrohte ein betrunkener Mann rund 25 Personen in einem Lokal in der Ottakringer Straße mit einer Faustfeuerwaffe. Polizei und WEGA rückten an.