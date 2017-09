“Aktion 20.000”: Langzeitarbeitslose sollen als Supportpersonal an Schulen

3.300 Langzeitarbeitslose sollen Supportpersonal in Schulen werden - © APA/HERBERT PFARRHOFER

Im Rahmen der “Aktion 20.000” sollen 3.300 Langzeitarbeitslose über 50 Jahre als Supportpersonal an Schulen unterkommen. Das teilten Sozialminister Alois Stöger und Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (beide SPÖ) in einer Aussendung mit. So sollen Lehrer von organisatorischen und administrativen Aufgaben entlastet werden.