Aftershowparties rund um das Rock In Vienna: Wien feiert durch die Nacht

Wer nach dem Festival noch ordentlich durch die Nacht schwärmen möchte, hat vom 2. bis 5. Juni genügend Gelegenheiten dazu.

Vom Gürtel bis in die Innenstadt gibt es das ganze Wochenende Rock In Vienna – Parties: Von Klassikern wie B72, Chelsea, Loop, Weberknecht oder Café Carina über das U4 Vienna, Viper Room, Charlie P’s, Cabaret Fledermaus und viele weitere.

Rock In Vienna: In diesen Clubs geht die Party

“Statt einer einzigen großen Aftershowparty wird es nach jedem Festivaltag in feucht-fröhlicher Festival-Aftershowmanier ausgelassen zur Sache gehen. Weil kein Festivaltag um 23 Uhr enden sollte, haben wir uns auch heuer mit einigen Wiener Beisln und Clubs zusammengeschlossen um die Nächte durchfeiern zu können! Mit #RIV2017 – Festivalband gibts in diesen Lokalen, nur für euch, besondere Schmankerl,- auch die ein oder anderen Freigetränk,” heißt es von Seiten des Festivals.

Auch freier Eintritt ist mit einem Rock In Vienna-Band oder -Ticket möglich, etwa im Area, wo Go Went Gone und Symbiotika am 04. Juni live aufspielen. Im Charlie P’s werden Drinks zum Special Price serviert, der Viper Room wiederum lädt bei freiem Eintritt zur “Toten Hosen vs. Die Ärzte-Nacht” – um nur einen Auszug aus dem Aftershow-Programm zu nennen.

Alle Infos und Details zu den einzelnen Clubs, bespielte Tage und was wann wo passiert gibt es immer aktuell auf www.rockinvienna.at/aftershow