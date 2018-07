Afrika-Tage 2018 in Wien: Das Programm im Detail

Die Afrika-Tage Wien finden vom 10. bis 27. August 2018 wieder auf der Donauinsel statt. Ein Fest mit afrikanischem Esprit, Musik-Programm, Tanz und einem bunten Basar.

Charity-Mondays und Tag der offenen Tür

2018 wird es drei Charity-Mondays unter dem Motto “Austria for Africa” geben. Am 13.08.,20.08. und 27.08.2018 bieten wir, wie in der Vergangenheit, am “Tag der offenen Tür”, freien Eintritt. An diesen Tagen werden keine Eintrittsgelder erhoben, doch bittet der Veranstalter um freiwillige Spenden direkt an die Hilfsorganisationen, die auf dem Geländearbeiten.